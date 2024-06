Veja os looks arrojados de Bruna Gomes para o Rock in Rio Lisboa.

Bruna Gomes marcou presença no Rock in Rio Lisboa e os looks escolhidos não deixaram ninguém indiferentes.

Para o primeiro dia, a influenciadora digital optou por um look ‘all black’. Bruna Gomes conjugou uma saia com franjas comprida e umas botas militares.

Já no domingo, Bruna Gomes surpreendeu com um vestido branco comprido e uns óculos de sol arrojados.

