Joana Diniz está noiva! «Tive direito a um joelho no chão e palavras tão profundas». Saiba tudo sobre o pedido!

Há 1h e 27min

Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother, anunciou que está noiva de Flávio Miguel e fez questão de partilhar algumas palavras sobre o pedido de casamento

Joana Diniz divulgou a mais recente novidade. A ex-concorrente está noiva de Flávio Miguel e contou tudo na sua página de Instagram.

«Disse sim! Vou casar, gente. Finalmente, decidi partilhar convosco este grande acontecimento na minha vida. Fui pedida em casamento na Madeira, no forte de São Tiago. Juro que não estava à espera e jamais me passou pela cabeça tal coisa. Íamos só tirar uns dias para namorar, como tantas outras vezes. Não notei nada de diferente no Flávio até que vamos jantar e deparo me com uma receção incrível e quando subo ao cimo do forte o acontecimento acontece. Não estava em mim e demorei uns dias a perceber que este momento tinha mesmo acontecido. Quase todas as mulheres têm o sonho de casar, sempre o tive. Vai acontecer!», começou por partilhar Joana Diniz, na legenda da publicação que fez na sua página de Instagram, onde mostrou, pela primeira vez, o anel de noivado.

«Hoje, tenho noivo. Tive direito a um joelho no chão e palavras tão profundas. Com os nervos, não me lembro de nada até hoje. Fica o nosso olhar de dois eternos apaixonados. Estamos muito felizes e posso dizer-vos que hoje marquei a quinta e a data do casório. Não vos digo o dia, mas posso dizer que será em 2024», acrescentou.

«Quero só deixar aqui um agradecimento especial à minha Katia Aveiro, que foi cúmplice do Flávio neste dia tão especial», completou.

Joana Diniz tinha assumido publicamente o namoro com Flávio Miguel em 2022. A ex-concorrente tem uma filha, Valentina, de quatro anos, fruto da anterior relação com o personal trainer Igor Sanchez.