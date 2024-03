Lembra-se de Célia e Telmo do primeiro Big Brother? Veja como estão agora

Ontem às 17:02

Se era um fã atento das primeira edição do «Big Brother» deve lembrar-se de Célia e Telmo Ferreira, que se conheceram e se apaixonaram na casa mais vigiada do País, no ano de 2000. Zé Maria foi o vencedor dessa edição.

Veja o momento em que, no confessionário do primeiro Big Brother, Telmo e Célia falam sobre o relacionamento dos dois:

Célia e Telmo Ferreira apaixonaram-se dentro da casa mais vigiada do país e, desde então, não se largaram mais, tendo casado e tido dois filhos, Alexandre e Rafael.

Telmo tinha 23 anos e Célia era uma jovem de 18 anos quando em 2000 entraram na casa mais vigiada do país e, sem saberem, o primeiro Big Brother iria mudar as suas vidas. Os dois apaixonaram-se perdidamente e acabaram por oficializar a sua relação, que dura há 22 anos.

O casamento de Célia e Telmo foi transmitido pela TVI. O casal revela ter tido dificuldades em encontrar um padre que os quisesse casar. Telmo e Célia fazem um balanço do casamento.

Veja o momento em que no primeiro Big Brother, Telmo é expulso da casa e deixa Célia na moradia mais vigiada do país. Já Célia conseguiu conquistar a medalha de bronze no programa.

