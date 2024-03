Levantamos a ponta do véu sobre alguns concorrentes! Deixe-se surpreender por algumas frases dos futuros concorrentes!

A nova edição do Big Brother está quase, quase a começar! É já amanhã que a casa mais vigiada do país vai receber novos inquilinos! De momento já conhecemos dois dos concorrentes!

Hoje, no programa Big Brother - A Escolha, o público escolheu, através de votações na aplicação do Big Brother, os dois concorrentes a ter a oportunidade de entrar no grande desafio Big Brother: Alex Ferreira e Ilona Matviychuk!