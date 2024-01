Márcia Soares veste-se de noiva e desfila em vestido transparente (Fotos)

Há 1h e 48min

Márcia Soares foi protagonista de um desfile e mostrou o lado mais sensual. A finalista do Big Brother vestiu-se de noiva e ainda brilhou com transparências

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, continua a somar sucessos profissionais. Márcia Soares desfilou este sábado, dia 20, na Alfândega do Porto, no evento White Wedding. A nortenha subiu à passerelle com criações da estilista Conceição Leite, a marca que a vestiu na final do Big Brother.

Márcia Soares deu que falar ao usar um vestido de noiva bem sensual, mas também com outro modelo com muitas transparências.

Reveja aqui o momento em que Márcia Soares e Francisco Monteiro contam como foi o jantar, que terminou em beijo: