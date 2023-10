Que arraso! Ana Barbosa faz mudança radical de visual e surpreende os fãs. Veja aqui!

Há 3h e 10min

A ex-concorrente do «Big Brother» fez uma mudança de visual incrível! Veja as fotografias

Ana Barbosa, vencedora do «Big Brother 2021», encantou os seus seguidores com as fotografias do seu novo corte de cabelo.

«Quem muda, o senhor lá de cima ajuda! Sempre ouvi dizer! Gostam? Eu adoro! Obrigada», escreve a ex-concorrente na sua mais recente publicação.

As reações foram unânimes, com centenas de comentários a elogiar a mudança de visual de Ana Barbosa. Figuras públicas como Isabel Figueira, Merche Romero, e os ex-concorrentes Anuska Marques e Bruno Almeida, também se mostraram rendidos ao novo look da «Captain Barb».

Veja abaixo a publicação original!