Renata Andrade: a loira que brilha dentro e fora da casa!

Há 2h e 26min

Percorra esta galeria cheia de fotografias arrasadoras da concorrente Renata Duarte!

Renata Andrade formou-se em Comunicação Social, é jornalista e tem o sonho de trabalhar em rádio, onde até agora apenas teve a oportunidade de estagiar. Filha única, assume que é uma "menina do papá" e conta que avançou um ano na escola por ter muita facilidade em aprender. Durante o seu crescimento era muitas vezes alvo de gozo dos colegas por ser “mais inteligente do que bonita”. Ainda assim, garante que não se acanha e é uma mulher faladora e extrovertida. Saiu de um relacionamento recentemente e garante que no Big Brother não vai ser sempre “a boazinha”.