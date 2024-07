Manuel Luis Goucha faz revelação sobre doença em comum com Inês Morais: «Também tive e pode ser fatal»

Hoje, dia 3 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no programa «Goucha» Inês Morais, a grande vencedora da edição do Big Brother 2024. No início da entrevista, o apresentador faz uma revelação à jovem de Viseu que a deixou surpresa: «Temos uma coisa em comum: uma embolia pulmonar, também tive e pode ser fatal».

Após esta confissão, Manuel Luis Goucha mostra-se agradecido por estar tudo bem com ambos e prossegue a conversa, questionando a entrevistada sobre a sua infância: «Onde é que nasceu?», à qual Inês revela: «Nasci em Viseu . É uma ótima terra para se morar, agora por exemplo na vida adulta é ótima, é seguro, é limpo, é uma cidade incrível e muito bonita. Para mim neste momento se calhar não, mas um dia mais tarde sim».

O entrevistado continua a conversa e aborda um tema sensível e difícil: «A sua mãe adoece e gravemente quando a menina tinha 2 anos. Mas aos 2 anos tem-se memórias daquele tempo ou são memórias acrescentadas pelas suas irmãs, por outros familiares?».