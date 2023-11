Sonha com um casamento igual ao de Joana e Ricardo? Casal revela todos os detalhes da organização

Há 2h e 41min

Joana Schreyer e Ricardo Pereira reveleram todos os detalhes da organização do casamento! Veja tudo aqui

Ricardo Pereira e Joana Schreyer conheceram-se e apaixonaram-se no «Big Brother 2021», que decorreu nesse mesmo ano e desde aí nunca mais se largaram, estando juntos até hoje, há cerca de dois anos.

Depois de um pedido de casamento arrebatador, feito em direto, numa edição posterior do Big Brother 2022, em que ambos voltaram a participar, o casal acabou por selar o compromisso do casamento este domingo, dia 5 de novembro. Recorde aqui:

O casal já tinha dado algumas pistas do que iria acontecer no casamento. Foi no programa «Extra» que o casal esteve presente e contou tudo:

Toda a decoração, acessórios, a Quinta, penteados e as danças, deram que falar nas redes sociais. O casal fez questão de partilhar com os seguidores todos os detalhes da organização do casamento.

