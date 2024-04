Em lágrimas, Márcia Soares partilha: «Sinto-me um bocado perdida». Saiba tudo!

Márcia Soares surpreende com decote arrojado para mais uma gala do Big Brother! Veja as fotos

Márcia Soares é a protagonista do último Contraste, programa de Inês Simões, que pode ver, em exclusivo, no TVI Player. Durante a entrevista, a comentadora do Big Brother 2024, falou sobre a fase onde se mudou de Luxemburgo, onde viveu muitos anos, para Portugal.

«Sinto-me um bocado perdida», começou por dizer a finalista do «Big Brother 2023».

«Quando era pequenina, era a portuguesa no Luxemburgo, mas era luxemburguesa, nasci lá. Cá em Portugal, era a luxemburguesa. Entretanto, sou do Porto, para os do Porto já estou em Lisboa. Sou de todo o lado e não estou em lado nenhum», contou. «Sinto que estou, ainda, à procura do meu rumo», acrescentou ainda.

«Tudo o que está a acontecer à minha volta é ótimo e estou a tentar mesmo aproveitar ao máximo. Mas tenho de assimilar isto tudo, para ter um dia-a-dia tranquilo e ocupado», comentou.

Inês Simões quis entender o porquê de a convidada sentir que tem de estar sempre ocupada. Emocionada, Márcia Soares respondeu: «Tenho de me ocupar, para não pensar na solidão. Sinto-me muito sozinha, aqui»,

«Sinto falta dos meus. Da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos», rematou, em lágrimas.

