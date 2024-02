Na praia, Francisco Monteiro surge ao lado de um ex-concorrente do Big Brother! Saiba quem

Márcia Soares prejudicou o jogo de Francisco Monteiro no Desafio Final? Veja a resposta do ex-concorrente!

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, tem partilhado vários momentos com uma companhia muito especial: Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos e atual concorrente do Dança com as Estrelas.

O nortenho não esconde a amizade que o une ao piloto e fez questão de partilhar uma fotografia, no Instagram, onde surge na praia ao lado de Bernardo Sousa.

Recorde-se que Francisco Monteiro, regressou à casa mais vigiada do País no dia 14 de janeiro e desde a sua entrada que protagonizou vários conflitos com Miguel Vicente. Para além dos desentendimentos, destacaram-se também os momentos carinhosos com Márcia Soares, que entrou como convidada durante apenas uma semana.

No dia 29 de janeiro, o concorrente decidiu desistir do programa frisando que chegou ao limite: «(...) Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».

No «Em Família» deste sábado, 3 de fevereiro, Francisco Monteiro fez um balanço da sua prestação no Big Brother - Desafio Final e foi desafiado a responder a perguntas feitas pelos fãs nas redes sociais.

Entre várias curiosidades deixadas sobre a sua prestação no Big Brother - Desafio Final, uma das seguidoras do programa questionou: «Como reages ao facto de seres um foco da imprensa, ao ponto de seguirem a tua vida e os encontros que tens com os teus amigos?»

Francisco Monteiro reagiu às imagens que foram divulgadas de um encontro que teve com Joana Sobral, após a sua desistência do Big Brother – Desafio Final.