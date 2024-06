Luís Fonseca (Kika) partilha dedicatória de Francisco Monteiro! Veja aqui

Francisco Monteiro fala da sua relação com Márcia Soares - Veja a conversa completa

Luís Fonseca, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelou a dedicatória que recebeu por parte de Francisco Monteiro no seu livro «O Improvável».

«Para o meu grande amigo Kika, um vencedor que abandonou demasiado cedo o jogo mas que é de certeza absoluta um vencedor na vida. Desejo-te o melhor do mundo, também extensível a toda a tua família. Um grande abraço do teu amigo Zaza», escreveu Francisco Monteiro.

Kika enalteceu a amizade que construiu com comentador: «Foi uma das amizades que ganhei com a minha participação neste Big Brother. Hoje o livro do Zaza já se encontra à venda, e eu já tenho o meu! Obrigado amigo, que continues a ter os maiores sucessos», escreveu na descrição.