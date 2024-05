Reveladas as primeiras citações do livro de Francisco Monteiro: «Sentia-me num buraco escuro…» Leia aqui!

Francisco Monteiro surge com acessório e deixa fãs rendidos: «Elegante e com classe». Veja as imagens!

O Improvável - De Miúdo Rebelde A Vencedor, é o primeiro livro de Francisco Monteiro, que vai ser lançado já em junho!

Ao longo das 208 páginas, o vencedor do Big Brother 2023 faz uma reflexão sobre o seu percurso ao longo dos seus 29 anos de vida.

A obra já se encontra em pré-venda e a sinopse já está disponível.

No site do Grupo Editorial Presença já estão disponibilizadas as primeiras citações que constam do livro.

«Se a minha infância navegou por águas agitadas, a adolescência foi como ser apanhado no meio de um furacão que, a cada dia, trazia ventos mais fortes e desafiava a minha capacidade de manter o equilíbrio», conta Francisco Monteiro.

«Mas essa fuga era apenas temporária e o que eu queria mesmo era escapar, deixar tudo para trás durante um bom tempo. Não sabia bem do que estava a fugir bem para onde fugia, mas sabia que não aguentava ficar mais tempo onde estava.»

«Com o passar do tempo, sentia-me cada vez mais num buraco muito escuro e isso teve um impacto enorme na forma como vivi um relacionamento amoroso na época».

Veja ainda a capa do livro de Francisco Monteiro: