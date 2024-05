Avó de Catarina Miranda em frente a frente com Cláudio Ramos após gala intensa: «Eu sou velha, mas não sou tonta»

A última gala do Big Brother deste domingo foi marcada por um momento intenso. Francisco Monteiro estava a dar a sua opinião sobre Catarina Miranda, quando a avó da concorrente, que estava na plateia, se exaltou. Cláudio Ramos foi obrigado a acalmar os ânimos: «Estamos a fazer um programa de televisão: ou a senhora me respeita a mim ou vai por aquela porta e já não volta. A senhora é que escolhe!». Hoje, no Dois às 10, Rosário visitou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para esclarecer tudo o que aconteceu e comentar o jogo da neta. Rosário defendeu Miranda com unhas e dentes, abordando alguns dos momentos mais polémicos da concorrente no jogo: «Eu sou velha, mas não sou tonta»

Apesar de tudo, aproveitou a oportunidade para pedir desculpas perante Portugal inteiro. Explica que não queria agir assim, mas que não se conseguiu controlar. O coração de avó falou mais alto.

Outros assuntos acabaram por ser abordados, sendo um deles a relação de Catarina Miranda com a mãe. Rosário revelou que a mãe da neta vai às galas, mas não entra, ficando no carro sozinha, para se resguardar, não se expor e não se enervar. Perceba melhor o porquê:

Veja aqui a conversa completa com a avó de Catarina Miranda, no Dois às 10.

Recorde o que aconteceu na última gala do Big Brother, em que a avó de Catarina Miranda se exaltou por causa de um comentário de Francisco Monteiro: «Isto enerva-me (...) O jogo da minha neta é o jogo dela, vejo injustiças»

Veja aqui a Curva da Vida de Catarina Miranda: