Gabriel Sousa pede ajuda a João para conquistar David: «Preciso de dicas»

No Big Brother, a sós com a Carolina, o Gabriel revela que, apesar de se querer afastar do David, está a sentir algo mais pelo concorrente. O Gabriel afirma que vai confessar aquilo que sente e usa a Carolina como cobaia para ensaiar. Divertida, a Carolina ouve o Gabriel, no entanto o concorrente perde a coragem ao pensar que o David nunca se irá interessar por homens. O João junta-se à conversa e o Gabriel questiona-o sobre como conseguiu conquistar a Carolina.