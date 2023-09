O que foi dito na gala e não viu? Revolta entre grupos e confrontos com Jéssica e Vale e Joana e Catarina

Francisco Monteiro em choque com comentários do anexo: «Chamaram-me leitão!»

Jéssica Galhofas vira costas a Francisco Vale: «Acabou aqui a conversa para não me passar a sério!»

A gala deste domingo foi de tal forma intensa que durante a mesma os concorrentes não esconderam a sua revolta e indignação com todos os acontecimentos, aguçando a rivalidade entre grupos.

«Estou com um ódio… nem falei porque se eu falasse…», começou por referir Vina Ribeiro na casa. «A chamarem-me de leitão? Eles só se enterraram mais, 20 min a enterrarem-se. Foi uma falta de classe pura, foi reles», disse Francisco Monteiro.

O concorrente explicou porque se sentiu tão mal: «Estou numa forma física deplorável, abomino ver-me assim, é uma luta que tenho e jamais ia permitir que alguém que me falasse assim».

Ainda durante o pós-gala, na casa, Jéssica Galhofas teve um conflito com Francisco Vale, após ter visto imagens dele que não gostou: «Tens a lata de dizer que eu estou a jogar contigo. E não me vieste dizer, como não me vieste dizer que te tinham perguntado isso», afirmou.

«Nós vamos ter um grande problema se te estás sempre a esquecer do que dizes ou fazes. Eu nunca na vida ia brincar ou jogar com os sentimentos de alguém. Há de vir a primeira pessoa que diga que eu jogo com os sentimentos de alguém, parto-lhe as trombas todas», afirmou revoltada.

Do lado do anexo, Iasmim Lira reconheceu que se excederam: «As palavras usadas aqui foram muito pesadas. Em nenhum momento eles ofenderam ninguém, não chamaram feios, porcos. Os termos que foram usados foram muito mais pesados. Ele (Monteiro) ficou sentido com o leitão».

Apesar disso, tanto Ossman Idrisse como Catarina Esparteiro mantiveram os seus pensamentos: «Para a Jéssica tenho duas ou três que a metem na linha. Ela aqui era só mais uma», disse o concorrente.

«Estou desejosa de estar com a Joana. Oh minha fulana vai aprender a lavar as cuecas», retorquiu Catarina. Paulo Sousa sublinhou ainda: «Volto a dizer, estas meninas são mais bonitas. Mas não devia ter dito aquilo, não é de mim, foi feio».

Já depois da chegada dos novos elementos ao anexo, os ânimos exaltaram-se entre Catarina Esparteiro e Joana Sobral. Tudo porque Monteiro disse não falar com Ossman e Catarina disse não falar com ele.

Logo a seguir, Joana disse não falar com Catarina e gerou-se um bate-boca: «Tenho de levar com esta miúda aqui, já não está a ter piada», disse Catarina. «Faltas de respeito… não faltei ao respeito a ninguém, vêm para aqui e gritam na minha cara», respondeu Joana em lágrimas.

