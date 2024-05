Rescaldo do Especial intenso! Tema da «mala assaltada» gera caos entre os concorrentes com Catarina Miranda

Renata Andrade aos berros com Catarina Miranda: «Eu nunca roubei aqui!»

Berraria instalada! Assunto do «assalto» à mala de Miranda gera caos na casa

Foi nesta quarta-feira, 8 de maio, durante a festa, onde Catarina Miranda, Daniel Pereira, Inês Morais, Daniela Ventura, Carolina Nunes, João Oliveira, Gil Teotónio e André Silva estavam presentes, que alguns dos restantes concorrentes que não foram à festa, «assaltaram» a mala de viagem de Catarina Miranda.

Após o Especial com Cláudio Ramos, este assunto foi tema de muita discussão entre os colegas, inclusive entre Daniela, Renata e Margarida contra Catarina Miranda.

«Acho uma falta de respeito e de consideração, porque a minha mala está toda suja, está encardida de açúcar e limões com bolor na minha roupa. E não admito a ninguém que suje a roupa, porque eu nunca sujei os pertences de ninguém. Isto só mostra realmente o que as pessoas são quando se revelam e acho que foi muito baixo», disse Catarina Miranda.

Daniela Ventura interveio e desmentiu a versão apresentada pela concorrente: «Desta vez, eu sei que me posso pronunciar porque, primeiramente, ela mencionou que a mala dela foi suja de açúcar. Eu não sei se isso aconteceu ou não, até acredito nela. E ela dizer que não sujou nunca pertences de ninguém, isso é mentira. Porque quem vai ao quarto e vê a minha mala ainda cheia de farinha da brincadeira dela e do Arthur, que eu nunca discuti sobre isso. Ainda está suja, não reclamei sobre isso», começou por dizer.

A concorrente recordou ainda: «Fui aqui a primeira pessoa nesta casa que realmente tive pertences mexidos e retirados da minha mala. A mim foram pertences, coisas muito importantes, e ela não tem poder nenhum de dizer seja o que for. Eu não acho que as pessoas devam mexer nas coisas dos outros porque eu não fiz com ninguém aqui nem nunca vou fazer, não está dentro dos meus valores. Agora acho muito engraçado ela dizer que nunca o fez fora de dinâmicas, porque fez duas vezes».

«Se formos falar aqui de roubo, ela roubou comida de outras pessoas e, a partir do momento em que a Margarida retirou comida e pôs na mala da Renata, foi precisamente por causa destes furtos causados pelo jogo de Catarina Miranda. O jogo de Catarina Miranda só é bom quando ela o faz, porque tudo vale para ela, mas quando é com as outras pessoas já não é possível», acrescentou.

Daniela atirou ainda: «Ninguém aqui é ladrão e, graças a Deus, há imagens que comprovam isso. Eu acredito perfeitamente nas duas pessoas que estão aqui do meu lado e acho que não chegaria a esse ponto se ela não tivesse começado com esse jogo de roubar comida em outras lideranças. Por isso, lá está, fizeste a cama, deitas-te nela filha!».

Renata Andrade também interveio criticando a colega: «A Miranda não tem autoridade nenhuma para decidir quando é que distribui os cereais. Temos uma pessoa, que não é líder, não é aliada, não é nada, com comida na mala, a decidir quando é que nós comemos cereais, quando é que tomamos café, temos de lhe pedir por favor para ela nos dar aquilo que ela tem dela, que não é dela, é de todos».

Margarida Castro também entrou em conflito com Catarina Miranda por ter «dado» o código da mala da colega aos concorrentes que assaltaram a sua mala. As duas estiveram em trocas de insultos e acusações: «Tu és uma FALSA!».