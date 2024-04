Daniela Ventura mete os pontos nos i's com David Maurício: «A parte romântica acabou»

Após conversa intensa, Daniela Ventura vira as costas a David Maurício: «Gozas com a cara dos outros, comigo não»

Daniela Ventura e David Maurício, concorrentes do Big Brother 2024, são um dos «casais» da casa mais vigiada do País. Esta manhã, a concorrente muçulmana meteu «fim» à relação especial que tem com David.

Gabriel Sousa, tem uma forte ligação com David Maurício e quem não tem gostado dessa aproximação é Daniela. A concorrente acredita que Gabriel tem sentimentos pelo seu amigo especial: «O Gabi tem sentimentos por ti, tem havido conversas (…) E acho que o que tu estás a fazer é muito mau, tanto para mim como para ele. (…) Ele claramente gosta de ti (…) Tu podes não ser gay, mas ele é».

«É esquisito tu dormires com ele agarrado, é esquisito tu andares a fazer carinhos, sabendo que parece que estás a alimentar alguma coisa, que depois… tu não vais chegar lá. (…) Eu acho realmente isso uma coisa maléfica de se fazer», acrescentou.

Daniela Ventura acabou por colocar os pontos nos i’s e declarou que vai afastar-se do colega: «Somos amigos, estamos tudo bem, mas a parte romântica acabou. Porque não faz sentido o que tu estás a fazer com o Gabriel. Acho muito feio o que tu estás a fazer com ele. Quando já te foi dito [que] ele tem sentimentos por ti e tu estás a continuar a brincar com o fogo. Estás a gozar com a cara dos dois».