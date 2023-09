Diana Lopes fala sobre a visita à casa d’O Triângulo: «Eu não fiz 350 quilómetros para ser muito simpática. É para mexer com o jogo»

Exclusivo: Diana Lopes e Mafalda Diamond falam das férias no Algarve!

Diana Lopes, ex-concorrente do «Big Brother», mostrou-se com o filho na praia, numa partilha rara do pequeno Afonso.

«A companhia que vocês nunca conseguem ver. A nossa bolha de amor, meu pestinha», escreveu Diana Lopes na legenda da fotografia, partilhada nos stories do Instagram.

Veja em baixo a partilha de Diana Lopes: