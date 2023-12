Diário Especial contou com dupla salvação! Saiba quem foram os concorrentes salvos hoje!

Na gala de domingo passado, onde Palmira Rodrigues foi expulsa, cinco correntes ficaram nomeados, Márcia Soares, Iasmim Lira, Francisco Vale, Joana Sobral e Hugo Andrade.

No Diário Especial de hoje, apresentado por Cristina Ferreira, dois concorrentes foram salvos, sendo, assim, dia de dupla salvação na casa. Márcia Soares e Hugo Andrade foram os concorrentes que ficaram salvos, com x e x da votação do público, respetivamente, e, assim, escaparam à expulsão no próximo domingo.

Os restantes, Iasmim, Joana e Francisco Vale continuam em risco e um deles vai ser abandonar o jogo na próxima gala.