Em lágrimas! Iasmim achava-se «protegida» e é nomeada. Catarina reage: «A Joana vai de vela»

Na madrugada desta segunda-feira, Iasmim Lira não conteve as lágrimas e confidenciou com os seus colegas mais próximos que está desiludida por ter sido nomeada para ser expulsa no próximo domingo.

No confessionário, a concorrente reage ao resultado final da gala: «Estava muito claro que eu poderia ser vetada, e de alguma forma tentei alertar as pessoas que eu achava que me poderiam proteger aqui dentro, e acabou que não foi por aí... Não só o Ossman como a Mariana. Percebo que ela não fez por mal, mas o Ossman decidiu votar em mim!».

Após o desabafo da modelo, Mariana Pinto tenta explicar o seu lado da situação: «A Iasmim é o meu maior pilar e se ela sair é óbvio que vou ficar muito em baixo (...) Podia ter nomeado a Soraia e tinha equilibrado ali os votos, mas também não a queria nomear... Mas sim, agora sinto-me muito mal», remata a concorrente de Marco de Canaveses.

Já no quarto, Mariana afirma que «preferia estar nomeada» e que o «Big Brother acabou», caso Iasmim seja expulsa no próximo domingo à noite. No final da conversa entre ambas, a Tik Toker aconselha Iasmim a «dar-se» com Francisco Monteiro e a modelo remata: «Se eu tiver que me dar com ele, vai ser genuíno».

