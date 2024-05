Jéssica Antunes faz declaração de amor e deixa a internet rendida: «Todos os dias penso nesta sorte tão grande»

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, ambos ex-concorrentes do Big Brother – A Revolução, conheceram-se e apaixonaram-se no reality show da TVI. Jéssica e Rui são pais de Isaac e Benedita, de 2 anos e quase três meses, respectivamente.

No passado dia 5 de maio, Dia da Mãe, Jéssica Antunes partilhou um vídeo com os filhos e escreveu uma bonita mensagem de amor e gratidão.

Jéssica Antunes revela, na descrição da publicação, que «ser mãe é um dos meus propósitos de vida e, sem dúvida, o maior deles todos. No entanto, nem nos meus melhores sonhos imaginaria que seria assim».

A ex-concorrente do 'Big Brother' acrescenta: «Todos os dias penso nesta sorte tão grande e questiono-me se sou merecedora destes dois filhos tão perfeitos. O amor que tenho por eles e a minha dedicação são a resposta».

E, faz uma homenagem à mãe: «Tive a melhor professora do mundo e não a podia defraudar neste papel tão bonito que a vida me deu. Aos meus filhos e à minha mãe, obrigada por tudo o que me ensinaram e continuam a ensinar. Amo-vos muito».

Veja a partilha aqui: