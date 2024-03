«Os amoritos»! Veja as melhores imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares

Há 1h e 31min

Veja as melhores imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares!

Francisco Monteiro e Márcia Soares conheceram-se na casa do Big Brother, em 2023, onde ambos participaram como concorrentes. A dinâmica e química entre os dois não deixou ninguém indiferente e entre ‘beijutas’ e desentendimentos, os concorrentes deixavam os fãs com as emoções à flor da pele.

Desde que saíram da casa mais vigiada do país, a relação entre os dois tem sido alvo de comentários e especulações. Os fãs querem ver a dupla apelidada de 'Zárcia' junta.

O vencedor do Big Brother 2023 já revelou que está solteiro e garantiu que entre ele e Márcia Soares apenas existe uma amizade.

Ainda assim, os dois continuam a trocar provocações, relembrando os momentos que viveram na casa.

Recorde-se que já no próximo domingo, Francisco Monteiro e Márcia Soares enfrentam um novo desafio juntos. Os dois ex-concorrentes vão ser os comentadores das Galas do próximo Big Brother.

Percorra a galeria de imagens e veja as melhores fotos de Francisco Monteiro e Márcia Soares.