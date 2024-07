Inês Morais garante que relação de David Maurício e Daniela Ventura «é tóxica»: «Exageravam tudo ao máximo»

Inês Morais sobre a participação no «Big Brother»: «Nunca me senti tão segura, tão livre e tão feliz!»

Inês Morais, vencedora do «Big Brother 2024», revela o que vai fazer com o prémio de 100 mil euros - Veja a conversa completa

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! No passado domingo, dia 30 de junho, Daniela Ventura e Inês Morais defrontaram-se na final, sendo Inês a merecedora dos 100 mil euros.

Hoje, dia 1 de julho, Inês Morais foi a convidada de Cristina Ferreira no programa «Dois às 10». Nesta conversa a vencedora do reality show partilha com os portugueses as suas primeiras impressões sobre o percurso que viveu na casa mais vigiada do país, fala do sentimento de ser a grande vencedora e partilha tudo sobre esta grande aventura.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a jovem de Viseu comentou a relação de Daniela Ventura e David Maurício e afirmou, sem hesitar: «É uma relação um bocado tóxica, tanto de um lado como do outro.»

«São os ciúmes, a maneira como eles deixavam que o jogo afetasse uma coisa bonita que eles criaram, e não foi só aquela relação deles os dois, foi a relação até dos três, com o Fábio também, uma relação de amizade que eles tinham. Eu, para mim, era impensável estar num jogo, chamar alguém de amigo e fazer as coisas que se fizeram ali dentro», apontou a vencedora do "Big Brother", antes de frisar: «Por isso é que eu se calhar preferia estar sozinha, eu preferia não criar esse tipo de ligações, porque como é que é possível? Isto está um prémio enorme em jogo e estava, agora é meu…e as pessoas parecia que forçavam um bocado as relações. Eu vi logo na primeira semana foram logo três casais ali a formar-se, grupos logo, e aquilo ia acabar mal, acabou sempre mal, acabou sempre com zangas, acabou sempre com intrigas.»

Após ter garantido que Daniela Ventura e David Maurício gostam um do outro, Inês Morais foi confrontada por Cristina Ferreira se acha possível o casal manter a ligação: «Claro que acho possível terem uma ligação, porque eles passaram momentos muito bonitos juntos (…) mas sempre lhes disse que exageravam tudo ao máximo, sabiam que a narrativa de casal impossível, amor impossível…», explicou.