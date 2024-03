Após críticas de Francisco Vale, irmão de Márcia Soares responde à letra: «Muleta do vencedor»

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Este domingo, 24 de março, arrancou o Big Brother 2024 e Francisco Monteiro e Márcia Soares estrearam-se como comentadores das galas.

Durante a manhã desta segunda-feira, Francisco Vale, ex-concorrente do BB23, partilhou um vídeo com a sua opinião sobre a nova edição do reality show.

Durante a análise, Francisco Vale deixou duras críticas a Márcia Soares enquanto comentadora.

Márcia Soares já reagiu ao comentário de Francisco Vale. «Vale ter saudades?», escreveu a comentadora na legenda de um vídeo que remete para um momento do Big Brother 2023.

Também Rafael Soares, irmão de Márcia, reagiu aos comentários de Francisco Vale. «Passas 4 meses num programa, és a muleta do vencedor, a tua “namorada” veste as calças, és assombrado por fantasmas gostosos, cuspes e “engoles”, vergonha de beijo mas “👍🏽”.. Serás lembrado, ” e só com um beijo dela dela”», escreveu Rafael na rede social X (antigo Twitter).