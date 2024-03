Francisco Monteiro e Márcia Soares dão forte abraço em momento único! Veja o vídeo carinhoso

Surpreenda-se! Saiba qual foi a superstição de Francisco Monteiro antes dos castings do Big Brother!

«Os amoritos»! Veja as melhores imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares

Sensualidade e elegância! Veja o look escolhido por Márcia Soares para a estreia do Big Brother 2024

Foi no passado domingo, dia 24 de março, que estreou a nova edição do Big Brother 2024. Francisco Monteiro e Márcia Soares estrearam-se também como comentadores das galas de domingo.

Os dois ex-concorrentes do Big Brother 2023, têm partilhado vários registos da noite única. Através do Instagram, Francisco Monteiro divulgou um vídeo nos bastidores, no qual ambos surgem a trocar um abraço muito emotivo.

«Que seja uma caminhada de sucesso para todos nós!», desejou Francisco Monteiro, na descrição das imagens.

Veja ainda: