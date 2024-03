Sónia Jesus em grande sofrimento com o filho internado: «Eu não sei ainda o que é que o Fabian tem»

Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother, tem vivido momentos menos bons. O filho mais novo, Fabian, encontra-se internado há vários dias e os médicos ainda não descobriram qual é a origem do problema do bebé.

Foi através das redes sociais, que Sónia Jesus desabafou com os seguidores: «Tenho muitas mensagens por responder. Quero, desde já, agradecer todo o amor e carinho. Não respondo nem atendo, peço desculpa, mas, simplesmente, estou com o meu filho. Além de ter o Fabian internado, tenho toda uma vida por trás», começou por dizer.

«Eu não sei ainda o que é que o Fabian tem. Começou com febres alternadas faz hoje uma semana. Pensávamos que poderia ser dos dentes. Depois, fez febres altas e disseram que poderia ser uma otite. Certo é que depois fez uma febre muito alta mesmo, começou a tremer muito e tive de o levar para as urgências. As febres não baixaram, mas as análises e exames deram tudo negativo», continuou.

«Teve de repetir os exames, porque os médicos 'não dão com o gato'. É um sofrimento enorme. Estou de rastos, é um sofrimento enorme. O meu filho está triste, está farto de estar ali. Ontem, foi muito duro porque teve de ser picado para colocar outro cateter. Estamos a sofrer muito. Não sabemos a origem, é todo um estudo, um processo. O bom é que as febres já não são de quatro em quatro horas, já são de 6 em 6. Há uma melhoria», rematou Sónia Jesus.

