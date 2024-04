As primeiras palavras de Jacques Costa após expulsão polémica! Saiba tudo o que foi dito

Jacques Costa gravou, esta segunda-feira, dia 8 de abril, o primeiro vídeo para a sua rede social pessoal desde que foi expulsa do "Big Brother 2024". Saiba aqui o que a ex-concorrente tem a dizer sobre a expulsão polémica após se ter recusado a nomear colegas.

«Eu estou muito contente com tudo o que se passou. Estou muito orgulhosa do meu jogo e queria agradecer a toda a gente que me tem mandado mensagens», afirmou Jacques Costa. Do feedback que tem recebido, a ex-participante retirou uma conclusão: «Se nós nos focarmos no amor, recebemos amor. Portanto, foquem-se nisso também. Se me continuarem a acompanhar aqui eu terei todo o prazer em vos dar muito amor - e outras coisas também.»

Em jeito de conclusão, Jacques acrescentou ainda: «Espero que vocês estejam também muito orgulhosos e quero mandar um beijinho. Vou tentar responder a todas as mensagens.» Noutra publicação partilhada, a concorrente afirmou: «E como uma borboleta, do casulo bonito sai mais forte....» Veja aqui a partilha completa:

Recorde ainda a saída da concorrente e os motivos que levaram à sua expulsão. Na gala deste domingo, dia 7 de abril, do "Big Brother 2024", na hora das nomeações, Jacques Costa deixa todos em choque com uma decisão inédita: a concorrente decide não nomear três dos colegas, como pedido pelo Big, e explica: «Eu movo-me pelo amor e pela honestidade e, portanto, o meu voto pelo o que vi aqui hoje depois da VT do Gabi e por tudo isto o meu único voto com o coração livre de qualquer tipo de culpa... Eu não aceito que pessoas tentem roubar momentos de outras porque aqui somos pessoas todas reais e portanto de coração completamente livre e pela verdade e para isso viverei sempre. Aqui está o meu voto e estou disposta a arcar com qualquer consequência. Espero que a mensagem seja bem entregue a todos aqui e por favor leiam bem as pessoas.» O Big reage e comenta: «A verdade é que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que entende e as regras existem e são para ser cumpridas. A Jacques acabou de dizer que não cumpria uma regra e não se importava de assumir a consequência, Jacques está automaticamente nomeada.»

Quem não concordou com esta posição foi Cláudio Ramos: «Qualquer concorrente no meu programa que se recuse a nomear seria automaticamente expulso, porque o programa tem entradas tem salvações, nomeações e tem expulsões porque se os 20 concorrentes me disserem que não querem nomear eu agarro nas coisas e vou para casa eu não concordo com a decisão do Big e manifesto isto». O Big respondeu ao apresentador e atirou: «Como todos sabem, tenho uma relação próxima com o nosso apresentador e estou a ouvir atentamente o lado do Cláudio. Por isso, decidi que a Jacques tem de nomear. Caso contrário, vai abandonar a minha casa.»

Jacques Costa marcou presença no programa «Dois às 10», após ter sido expulsa na última gala do «Big Brother 2024». A concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, hoje de manhã, a ex-concorrente explica que tinha a perfeita noção de que as coisas poderiam ter terminado assim: «Queria mesmo manter os meus valores acima disso e acho que as minhas regras do jogo principais são as regras da humanidade e isso está acima de qualquer jogo».

A ex-concorrente conta que já sofreu vários tipos de violência por se assumir como pessoa não-binária. E, afirma que conseguiu passar muito bem a sua mensagem e representar a sua comunidade. Cristina Ferreira comenta: «A Jacques quando anda na rua percebe que está a ser observada, mas é observada de que forma? É com estranheza, com curiosidade, é com desdém?». Jacques Costa responde: «Primeiro surpresa, acho que é o sentimento geral, mas desde de tudo. Sei que a minha presença já irrita e quando mais pessoas me veem mais vulnerável estou».

Cristina Ferreira anuncia à ex-concorrente: «Cá fora houve algumas opiniões de alguns comentadores que diziam que a Jacques não fez um bom serviço à comunidade (...) Acha que conseguiu passar o que é um não-binário?». «Acho que sim, acho que fiz muito bem não verdade. Já recebi muito feed back positivo das pessoas da comunidade», foi a resposta de Jacques. O concorrente acaba por explicar a diferença entre uma pessoa não binária e uma pessoa tranvesti.

Por fim, Cristina Ferreira quis saber se Jacques Costa chegou a ser agredida. «Claro. Claro que sim», esclareceu.