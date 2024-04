Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Jacques Costa revela já ter sido agredida! Saiba tudo

Jacques Costa marcou presença no programa «Dois às 10», após ter sido expulsa na última gala do «Big Brother 2024». A concorrente recusou-se a nomear e sofreu as consequências. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, hoje de manhã, a ex-concorrente explica que tinha a perfeita noção de que as coisas poderiam ter terminado assim: «Queria mesmo manter os meus valores acima disso e acho que as minhas regras do jogo principais são as regras da humanidade e isso está acima de qualquer jogo».

A ex-concorrente conta que já sofreu vários tipos de violência por se assumir como pessoa não-binária. E, afirma que conseguiu passar muito bem a sua mensagem e representar a sua comunidade.

Cristina Ferreira comenta: «A Jacques quando anda na rua percebe que está a ser observada, mas é observada de que forma? É com estranheza, com curiosidade, é com desdém?».

Jacques Costa responde: «Primeiro surpresa, acho que é o sentimento geral, mas desde de tudo. Sei que a minha presença já irrita e quando mais pessoas me veem mais vulnerável estou».

Cristina Ferreira anuncia à ex-concorrente: «Cá fora houve algumas opiniões de alguns comentadores que diziam que a Jacques não fez um bom serviço à comunidade (...) Acha que conseguiu passar o que é um não-binário?». «Acho que sim, acho que fiz muito bem não verdade. Já recebi muito feed back positivo das pessoas da comunidade», foi a resposta de Jacques. O concorrente acaba por explicar a diferença entre uma pessoa não binária e uma pessoa tranvesti.

Por fim, Cristina Ferreira quis saber se Jacques Costa chegou a ser agredida. «Claro. Claro que sim», esclareceu.