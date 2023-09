Tenso! Francisco Vale reage à nomeação e confronta Jéssica Galhofas: «Eu não era capaz…»

Francisco Vale: As fotos sensuais e cheias de estilo do ‘conquista corações’ do Big Brother

Na gala de domingo passado, Jéssica Galhofas surpreendeu todos ao nomear Francisco Vale. A concorrente revelou que ficou magoada e desiludida com o colega com quem mantém uma relação muito próxima desde o início do programa.

No final da gala, Jéssica falou com Francisco Vale e contou que o nomeou: «Digo já que te nomeei, eu disse o teu nome», começou por partilhar. «Fiquei muito magoada com aquilo que ouvi. Como é que tu podes pensar que eu, a pessoa mais próxima de ti, posso jogar contigo?», acrescentou.

«Como é que podes pensar isso de mim? Isso magoou-me muito! Eu só quero que saibas que se saíres domingo eu vou sentir-me ainda mais culpada, mas eu acredito em ti e sei que ele vai sobressair. Agora peço desculpa se te sentes magoado, se calhar não estavas à espera», disse ainda.

«Não me sinto minimamente magoado», começou por dizer Francisco Vale. No entanto, pouco depois, o concorrente não hesitou e confrontou a colega: «Eu não era capaz de o fazer, mas eu percebo que tu o faças. Mas tu não me deixaste explicar».

Mais tarde, no confessionário, Francisco Vale conversou com o Big Brother sobre o assunto: «Estou bem, eu sabia que ia acabar por acontecer. Não sabia que ia ser a Jéssica uma das que me ia nomear, mas não me sinto mal…», explicou.

