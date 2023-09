Porque é que Marco Costa decidiu mostrar a filha nas redes sociais? Saiba a resposta!

Marco Costa esteve esta terça-feira no programa «Goucha» da TVI e foi questionado pelo porquê de ter decidido começar a partilhar fotografias da sua filha nas redes sociais. Recorde-se que Maria Emília nasceu no passado mês de janeiro, fruto da relação com a companheira Carolina.

«Tentei ao máximo resguardar (...) a partir do momento em que fez seis meses, e este ano, quando fiz anos, mostrei a cara da minha filha. Não me posso esquecer do carinho que as pessoas têm para comigo», e continua, «tenho o compromisso de alimentar aquilo que eles vivem comigo, que é a minha filha», remata Marco Costa.

Contudo, o pasteleiro ressalva:«não gosto que agarrem nas mãos da minha filha, que a beijem, mas não me importo que lhe dêem uma festinha na perna ou no pé». O ex-concorrente da «Casa dos Segredos 2» e do «Big Brother» acrescenta: «Tenho de mostrar a minha filha, porque aquilo passou a ser o meu sonho para o sonho deles também», dirigindo-se assim ao público que o acompanha.

Veja os vídeos em cima!