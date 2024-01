Após o país se revoltar contra Leandro, o cantor esclarece episódio em direto: «Vi a cara do menino cheia de sangue»

Depois de toda a polémica acerca do que proferiu no Big Brother – Desafio Final, relacionada com maus-tratos à sua cadela, Leandro esteve no programa Goucha da passada quarta-feira, dia 24 de janeiro, à conversa com Manuel Luís Goucha, com o intuito de esclarecer tudo.

Durante a conversa com o apresentador, o cantor admitiu que as palavras que usou na conversa dentro da casa não foram as melhores. Leandro explicou ao detalhe o que aconteceu no dia em que decorreu o episódio que contou aos colegas. Segundo o cantor, a sua atitude foi motivada por um sentimento de desespero, ao ver o filho Simão, com 4 anos na altura, cheio de sangue: «Eu vi o meu filho, o animal de 50 quilos deitado em cima do menino e a cara do menino cheio de sangue, pensei ‘ela atacou o menino’, eu também fiquei com medo do meu cão, eu tive que tomar uma atitude», contou.

Manuel Luís Goucha ouviu as explicações do convidado, que referiu que apenas estava a contar aos colegas um episódio que o marcou e, por isso, defende-se, afirmando não ter cometido nenhum crime, tendo em conta o contexto em que tudo aconteceu.

O apresentador reagiu à defesa do convidado: «Eu não posso ser hipócrita, tu fazes aquilo que eu acho que qualquer mãe ou pai faria, que é preocupar-se inicialmente com o filho. Agora, isto depois tomou umas proporções, a forma como tu dizes envolve uma agressão a um animal (…). Tu quando tens aquelas afirmações tu é que não pensaste que automaticamente estás a incendiar as redes sociais. Hoje em dia, cada vez mais, não podemos dizer certas coisas”, constatou Manuel Luís Goucha.