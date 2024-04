Luís Fonseca arrepende-se de ter gritado com Sérgio Duarte? Ex-concorrente garante: «Nada! (...)»

Luís Fonseca, conhecido como «Kika», desistiu do jogo este domingo, 14 de abril, por motivo que «já não se identificava». Esta manhã, o ex-concorrente que alegrou os dias na casa mais vigiada do País, esteve à conversa com Cláudio Ramos onde fez um balanço da sua prestação no programa.

Kika, começou por explicar que não está arrependido de ter desistido e que não tinha noção que havia tanta gente «cá fora» a gostar de si: «Não tinha noção nenhuma, pensava que tinha meia dúzia dos meus amigos a apoiar-me». «Eu abandonei porque pensei para mim que tinha de acabar, devido ao que se estava a passar ali dentro. As conversas, o pensamento é diferente…», explicou.

«Ao longo do tempo ia analisando (o jogo). O objetivo deles é ganhar aquilo, passando por cima de uns, custe o que custar», esclareceu.

O ex-concorrente tinha uma amizade muito forte com Catarina Miranda dentro da casa. Kika comentou que: «A Catarina Miranda é a chefe do jogo. Ela é forte, sabe o que está ali a fazer e não se desmancha. Eu acho que ela não é aquilo. Tem coração, quando gosta da pessoa gosta, quando não gosta mete de parte». «Ela consegue tirar do sério. Ela é que dá jogo aos outros, se pensassem um bocadinho aproveitavam o jogo dela, deixam-se a ir atrás do jogo dela», contou.

Um dos momentos mais polémicos na sua prestação ao longo do jogo, foi quando teve um confronto com Sérgio Duarte por este ter-se rido do colega por estar vestido de vaso: «Não me arrependi de nada. É a minha forma de falar quando estou assim mais exaltado. Eu vi a reação dele e custa-me…ajudava-o e valorizava-o e notei ali que ele, quando entrei na sala, ficou contente de eu estar vestido de vaso…e a mim pareceu-me mal», esclareceu.

Em relação aos casais que estão na casa, Cláudio Ramos confrontou Kika: «Acredita nos casais ali dentro?». «Para ser sincero não. Estão ali dentro porque não se vê mais ninguém…dentro destes 20 dias penso que não», frisou.