Após desistir do Big Brother, Luís Fonseca (Kika) anuncia novidade: «Regresso aos ecrãs já amanhã...»

A gala do Big Brother deste domingo, 14 de abril, ficou marcada por fortes emoções do primeiro ao último minuto.

Luís Fonseca, onde todos o conhecem por «Kika», anunciou no início da gala a sua despedida a todos os portugueses e aos colegas da casa. A saída de Kika deixou tudo e todos em lágrimas: «Meus grandes amigos, chegou o meu fim. Peço desculpa a todos, agradeço imenso o apoio que me deram aqui, adorei conhece-los a todos, um a um, conheci-os bem, sei o objetivo de cada um aqui e o meu objetivo é diferente de todos…como sabem entrei numa brincadeira e muita coisa não aguentei, mas não é por vocês, é por mim. A vocês desejo-vos um belíssimo jogo, mas acima de tudo que sejam amigos, que falem com o coração e com a cabeça, juntem ao meio, conversem…para mim acabou».

Ao chegar a estúdio, protagonizou um momento viral e emotivo ao abraçar de volta o filho. Veja o momento

Esta segunda-feira, 15 de abril, Kika agradeceu o apoio aos fãs e revelou uma novidade!

«Um obrigado do tamanho do mundo. Sejam felizes», começou por escrever o ex-concorrente.

«Regresso aos ecrãs já amanhã, no 'Dois às 10' (…)Tenho muito para vos contar! Não percam», prometeu Kika.