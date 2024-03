Márcia Soares sobre a sua ‘nova vida’: «Tem que se lhe diga»! Veja as fotos

Após sair do Big Brother, Márcia Soares tem partilhado vários momentos da sua vida social nas redes sociais. Esta sexta-feira, a ex-concorrente foi sair à noite com os amigos e partilhou com os milhares de seguidores que a acompanham alguns registos.

Márcia Soares publicou uma fotografia do jantar e brincou: «Esta vida nova tem que se lhe diga», escreveu na legenda.

«Tinito», acrescentou, fazendo referência à garrafa de vinho visível na imagem partilhada. Veja aqui:

