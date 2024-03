A história hilariante do 'mítico chapéu branco' de Francisco Monteiro!

Numa conversa exclusiva à SELFIE, Francisco Monteiro revelou a história do "mítico chapéu branco". O acessório que o vencedor do "Big Brother 2023" usou no decorrer da sua participação no Reality Show.

O ex-concorrente confessa "Tem alguma graça (...) Tínhamos lá um barbeiro que era o Fábio Gonçalves. Ele saiu na segunda semana e depois toda a gente que nos cortava o cabelo era para o assassinar".

Francisco Monteiro continua e assume "andei com o cabelo indescritível. No fundo, a hipótese que eu tinha para esconder, era arranjar um chapéu e eu não tinha nenhum. Na altura, a Jéssica Galhofas tinha muitos e eu acabei por ficar com um deles. O mítico chapéu branco". E, explica: "O chapéu acabou por vir das mãos da Jéssica para as minhas, para esconder aquilo que me iam fazendo ao cabelo. Estava péssimo, mesmo. Não tínhamos lá ninguém que nos desse um jeito".

Para finalizar, o vencedor do Big Brother 2023 remata: "Foi exatamente isto, sem tirar nem pôr. Acabou por ficar um amuleto, uma imagem de marca. Foi uma coisa que se fez mesmo do acaso".

Aproveite e veja um momento do concorrente a usar o chapéu: