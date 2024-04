Márcia Soares abre o coração e fala sobre ‘amor’: «Tenho uma ideia muito definida…»

Márcia Soares é a capa da próxima edição da «revista Cristina», que vai para as bancas esta quarta-feira, 3 de abril. A novidade foi anunciada por Cristina Ferreira nas redes sociais.

Cristina Ferreira partilhou um curto vídeo da entrevista intimista com Márcia Soares, que pode ler na edição da revista deste mês.

«Nunca estive deslumbrada», começou por garantir Márcia Soares.

«Com o Francisco nunca foi jogo (…) acabei por criar uma grande expectativa sobre o Francisco», garantiu ainda.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira questionou Márcia Soares sobre os seus sentimentos em relação a Francisco Monteiro: «Sentes que amaste ou que amas o Francisco? (…) Duvidas que ele também gostou de ti?».

Veja aqui o vídeo:

Na sua página de Instagram, Márcia Soares partilhou uma nova fotografia da produção fotográfica e desabafou sobre ‘o amor’. «Tenho uma ideia muito definida do amor. O amor constrói-se ❤️», escreveu a comentadora do BB2024 na legenda, fazendo referência a uma das suas respostas na entrevista com Cristina Ferreira.