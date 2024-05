Após expulsão, Catarina Miranda não se levanta para receber Margarida Castro. Saiba tudo

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

Margarida Castro foi a concorrente expulsa na gala do Big Brother deste domingo, 26 de maio.

No momento em que chegou ao estúdio, Margarida Castro conversou com Cláudio Ramos e ouviu a opinião dos comentadores, Márcia Soares e Francisco Monteiro, sobre a sua prestação no jogo.

De seguida, Margarida Castro dirigiu-se para junto dos restantes ex-concorrentes. Catarina Miranda estava presente e não se levantou para receber a ‘ex-amiga’.

Recorde-se que Margarida Castro e Catarina Miranda tiveram uma relação bastante próxima no Big Brother, mas afastaram-se nas últimas semanas.

