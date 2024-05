Margarida Castro esclarece relação com Daniel Pereira: «Há rumores que…» Saiba tudo!

Durante a sua participação no Reality show, Margarida Castro manteve uma relação muito próxima com Daniel Pereira. No «Dois às 10», a agora ex-concorrente fez revelações sobre a sua relação com o colega.

«Há uma grande amizade, que claramente se intensificou mais porque eu estava nomeada e porque tínhamos todos um bocado de medo de eu sair e acabámos por ficar mais próximos. Mas a amizade não vem de agora, por isso é que eu não percebo porque é que esta semana a Inês – o Gabriel acabou por ir de arrasto – tornaram isso tema», começou por revelar.

«Não havia interesse nenhum, sempre fomos amigos da mesma forma e as coisas sempre foram iguais, no entanto esta semana fomos mais próximos. Na semana anterior tinha a Renata, com quem passava mais tempo sozinha, mas ela saiu e aproximámo-nos mais», explicou ainda.

Margarida confessou que Daniel Pereira foi a pessoa com quem mais se identificou na casa, mas deixou claro: «Não tenho interesse nenhum, ele tem a vida dele».

Durante a conversa, Cristina Ferreira questionou Margarida: «A namorada não tem razões de queixa nenhumas do Panelo?»

«Da maneira que eu vejo as coisas, não aconteceu nada de mal e acho mesmo que o Panelo não tem interesse nenhum em ninguém, o Panelo nunca desrespeitou a Marlene ali dentro, pelo contrário, ele sempre frisou muito isso e acho que foi muito respeitador», esclareceu Margarida.

«Acho que não há motivos para tanta ênfase para a situação que deram na casa, acho que isso nunca seria tema se não se tivesse falado sobre isso», acrescentou.

Cláudio Ramos fez uma revelação sobre o assunto: «Há rumores de que a Marlene deixou de seguir o namorado e tirou as fotografias».

«Eu acho – como espectador – que pode ter sido uma crise de ciúmes porque, de facto, não houve nada dentro da casa. Acho mesmo que não tem razão de queixa, porque ele é apaixonadíssimo por ela», disse o apresentador.

«O rapaz vai apanhar um choque», reagiu Cristina Ferreira.