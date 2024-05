Muitas emoções e escolhas inesperadas! Recorde os melhores momentos da gala do Big Brother

A gala do Big Brother deste domingo, 26 de maio, ficou marcada por várias reviravoltas e surpresas! Entre confrontos e momentos de tensão, os concorrentes ficaram com as emoções à flor da pele. Recorde alguns dos melhores momentos!

Cláudio Ramos em versão Taylor Swift!

Cláudio Ramos começou o programa de uma forma inédita... Ao som de Taylor Swift! Veja o momento inédito:

Francisco Monteiro e Márcia Soares regressaram à casa do Big Brother!

Durante a gala, Márcia Soares e Francisco Monteiro regressaram à casa do Big Brother. Veja o momento:

A curva da vida de João Oliveira

João Oliveira partilhou a sua Curva da Vida com os portugueses. O concorrente falou da sua infância, da bonita relação que tem com o avô e sobre um relacionamento que o deixou «uma pessoa fria».

O concorrente de Trofa fala da fase em que se apaixonou aos 17 anos por uma colega e conta como é que pediu a namorada em namoro : «Pedi-a em namoro nos caminhos de Santiago. Lembro-me que debaixo de chuva e como eu era mais envergonhado aproveitei que os outros estavam mais à frente para lhe fazer o pedido do namoro à qual ela aceitou. À chegada a Santiago lembro-me de quase toda a gente estar a chorar, foi um culminar de sacrifico, de cansaço, de sofrimento, a mim foi mais de sacrifício mental e eu imaginei não sei como que aquilo me fosse dar ensinamentos para a minha vida mais tarde».

Após ter assistido às imagens, o concorrente emocionasse a comentar a sua curva da vida. Ora veja:

Noite de expulsão! Saiba qual foi o concorrente a abandonar a casa do Big Brother

O público decidiu e foi Margarida Castro foi a concorrente menos votada da noite. Assim, a concorrente abandonou a vivenda da Malveira, com 24% dos votos no confronto final com Fábio Caçador, que obteve 76% dos votos.

Prova do líder!

Gabriel Sousa protagonizou um momento que se tornou viral durante a prova do líder. David Maurício acabou por vencer a prova e conquistou o papel de líder durante a próxima semana!

Casa em choque! David Maurício é líder e atribui nomeação direta a Daniela Ventura

Após conquistar a liderança, David Maurício atribui uma nomeação direta a uma concorrente inesperada... Daniela Ventura! Recorde o momento e as reações: