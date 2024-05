O tão esperado regresso de Márcia Soares e Francisco Monteiro à casa do Big Brother! Saiba que decisões tomaram

Hora de voltar! Márcia Soares e Francisco Monteiro regressam à casa do Big Brother

Na gala deste domingo, 26 de maio, os comentadores Francisco Monteiro e Márcia Soares voltaram à casa mais vigiada do país e tomaram importantes decisões para o jogo.

Quatro meses depois da participação no Big Brother – Desafio Final, Márcia e Francisco Monteiro regressaram à casa da Malveira. Na sala do líder, os comentadores avaliaram as prestações de alguns concorrentes.

Márcia e Francisco tiveram a oportunidade de colocar questões a Gabriel Sousa, Inês Morais e Daniela Ventura.

No final, perante as justificações de cada concorrente às suas perguntas, os comentadores tiveram de atribuir vantagens e desvantagens aos três.

Já na sala da casa mais vigiada do país e depois de cumprimentarem os concorrentes, Márcia começou por defender Daniela Ventura, considerando que a concorrente deveria receber uma vantagem.

«Foi a melhor, não fugiu às minha perguntas», justificou Márcia Soares.

Francisco Monteiro não concordou com a opinião da colega: «Por mim, dava negativa aos três… para ter uma semana divertida! Acho que fugiram um bocadinho às perguntas», justificou.

Márcia Soares acabou por levar a melhor e Daniela Ventura conquistou uma vantagem: ficar livre das tarefas domésticas.

Por outro lado, Inês Morais e Gabriel Sousa receberam desvantagens por parte dos comentadores. Inês ficou a única responsável pela cozinha durante esta semana e Gabriel responsável pelo quarto.