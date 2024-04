Chocante! Nélson Fernandes é brutalmente agredido e revela imagens arrepiantes. Veja aqui

Aviso: Este artigo contem imagens chocantes.

Esta segunda-feira, 22 de abril, Nélson Fernandes partilhou um vídeo nas redes sociais, onde alega ter sido brutalmente agredido no ginásio.

«Acabei de ser agredido no meu próprio ginásio, com um pau, por um indivíduo sem razão nenhuma a chegar lá. E defendi-me, ia levar com o pau na cabeça. Estou agora aqui no hospital. Roubou-me o telefone, também», começou por contar.

O ex-concorrente do Big Brother partilhou fotografias da alegada agressão.

«Se não pusesse a mão na cabeça, o resultado seria outro», escreveu na legenda das imagens.

«Se não metesse a mão, era a cabeça que abria. Há pessoas infelizes e sem noção», lamentou.