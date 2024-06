Ana Barbosa e Bernardina Brito tomam decisão sobre o Passaporte para a Final. Saiba quem excluíram do importante trunfo

No Big Brother, Ana Barbosa e Bernardina Brito foram convidadas a tomar uma importante decisão. Nas mãos tiveram a oportunidade de excluir um concorrente do Passaporte para a Final. «Quem deu menos ao jogo e por isso deve ficar de fora do passaporte para a final?», pediu o anfitrião Big Brother às duas convidadas.

Ana Barbosa e Bernardina Brito decidiram deixar David Maurício de fora. E justificaram a decisão com o facto de o concorrente estar ao lado de Daniela Ventura.

«Não chegou até aqui por mérito sozinho. Os (concorrente) que opinam pouco, chegaram aqui por mérito…» , declaram Barbosa e Bernardina.

David Maurício mostrou-se surpreendido com a decisão.

