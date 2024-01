Susana Dias Ramos conta episódio com o filho: «Parei o carro na berma, galguei um separador»

Susana Dias Ramos, comentadora do «Big Brother», recorreu às redes sociais para fazer um desabafo de uma situação que se passou com o filho: É tão corajoso», começou por escrever, na legenda de duas fotografias do pequeno no hospital.

«Foi só uma consulta de rotina com a nossa maravilhosa Dra. Lurdinhas e quem o vê daqui não sabe que tive que parar o carro na berma da autoestrada, a caminho do hospital, que galguei um separador para correr com ele a uma casa de banho depois da ansiedade lhe levar a melhor», continuou.

Susana Dias Ramos contou ainda: «Sujamos as sapatilhas todas, na lama. Doía-lhe a barriga… estava enjoado… queria vomitar.. e depois fazer cocó num instante! Tentei distrai-lo e conversar sobre coisas que ele gosta mas de nada serviu!».

«Depois expliquei que era normal sentir-se assim, mas que só íamos ver que peso é que ele tinha e quanto media! Depois de voltarmos ao carro falou-me sobre as duas últimas vacinas, uma doeu muito. Disse lhe que agora não havia nada disso, que faltava muito até à próxima!», acrescentou.

A comentadora disse que com tudo isto chegaram «10 minutos atrasados… contei a verdade e a Dra.Lurdes abraçou-o, quando saímos fui deixá-lo no colégio e devia ter ido trabalhar… mas a verdade, é que também me doía a barriga e também me custava respirar».

«Vim a casa. Também estive meia hora na casa de banho e agora almocei e vou sair para a clínica. Estou a retocar a maquilhagem e no espelho vejo uma Mãe, e amo-a. Amo-a muito, porque ela o ama a ele!», rematou. Veja a partilha carinhosa em cima!