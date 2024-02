Há 52 min

No Especial do Big Brother – Desafio Final, os concorrentes elegem o concorrente que mais gostam e o que menos gostam na casa. No final, André Lopes e Noelia Pereira foram eleitos os mais amados e Bruno Savate e Érica Silva os menos gostados. Depois de se defrontarem num jogo, dos quatro, André Lopes ganhou uma vantagem para a gala.