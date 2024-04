Aos gritos! Tensão entre Catarina Miranda e Catarina Sampaio deixa todos desconfortáveis

No Big Brother, chegou a vez de Rita fazer as suas escolhas e a concorrente coloca Miranda como cabeça de cartaz do filme “Uma Casa a Arder” e Gabriel como protagonista do filme “As Plantas Também Respiram”. Rita acha que ser planta não tem que significar obrigatoriamente algo mau. A concorrente diz que o Gabriel é o concorrente que respira mais na casa. Acha-o uma peça fundamental no jogo. Margarida não percebe o porquê de quererem dar significados positivos a coisas negativas. Diz que uma planta não acrescenta nada ao jogo, seja aqui, ou em qualquer parte do Mundo. Acha que não para querem criar conflitos, não faz sentido alterarem o significado. Renata diz que o título do filme tem uma conotação positiva, mas o Big deu a definição inicial e depois andam às voltas e não têm coragem de atribuir as coisas às pessoas. Não considera o Gabi uma planta. O Big pergunta quem é que se enquadraria no lugar de planta e esta atira “o David”. Sérgio diz que Rita deu definições na defensiva. Acrescenta que poderia colocar o André, a Carolina ou o David no lugar de plantas. Miranda diz que está a acontecer uma coisa inédita, neste reality show, pois normalmente os homens são protagonistas, nesta edição são as mulheres. Diz que as maiores plantas da casa são o João, o Fábio e o David. Explica que quando eles saírem, as mulheres destacam-se mais. Acha que o João já teria sido expulso se não tivesse a Carol ao seu lado. Tem é pena da Carolina, pois sem ele, iria sobressair mais. João atira “só não tiveste foi sorte…”. Miranda pergunta se ele acha que ela gostava dele. João tenta falar, mas Miranda não o deixa terminar. Chama-o de ingrato e diz que se quiser, tira-o dali, caso considere que não precisa dele. Diz que ele já a chamou de tudo e nunca lhe pediu desculpa. João diz que ela já lhe disse mais coisas más do que ele e aproveita para relembrar que quando entrou nunca fez questão de se apaixonar e se está próximo a Carolina foi pelos sentimentos que se geraram na Casa. Big diz que ficou claro o ponto de vista de João. Fábio toma a palavra e diz que em relação a estarem na sombra das mulheres, não se considera planta, nem o David, nem o João. Acha que ela está ressabiada pois não lhe deram bola, como gostaria. Miranda diz ao Fábio que não precisa de nenhum homem para sobressair no que quer que seja. Fábio diz que não precisa, porque não conseguiu, mas tentou. Miranda diz que não tentou nada a nível pessoal, só a nível de jogo. Sampaio diz que Miranda vive num mundo só dela. Sampaio diz que parece uma metrelhadora e ninguém percebe nada. Acha que quanto mais fala, mais se despista. Tem pena que as pessoas, continuem a iludir-se e a protagonizar o que não há para protagonizar. Diz que não há lados e Miranda diz “existe, existe”. Sampaio diz que a Miranda faz uma coisa muito esperta que é, pegar no gatilho de cada concorrente e tenta conseguir o que quer. Explica que não não tem nada contra ela, nem a favor, mas ainda assim, pega no gatilho de ter colocar o Fábio nomeado para usar contra si. Miranda acusa Sampaio de ser má. Sampaio acusa-a de ofuscar as pessoas e de tentar levar todos para o seu quadrado e termina dizendo que à primeira cai quem quer e depois só cai quem é burro.