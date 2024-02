Há 2h e 44min

No Big Brother – Desafio Final, Bruno Savate enfrentou Miguel Vicente, mas acabou por se impedido pelos colegas. Após este ato, os dois concorrentes levaram uma sanção: nomeação direta por parte do anfitrião. Miguel Vicente fez as malas e garantiu que ia desistir do programa. O concorrente conversou com o anfitrião e reconsiderou a sua decisão.