Após drama da carne congelada, André Silva chora no confessionário: «Não sinto apoio nenhum»

No Big Brother, na mesa de refeições, o tema é a carne que deveria estar descongelada mas está congelada. Sérgio comenta que colocou a carne no quarto do líder para descongelar, os concorrentes começam a fazer perguntas sobre o sítio onde está a carne, nomeadamente Miranda, que fica chocada com a decisão de Sérgio em colocar a carne no quarto. André comenta que a carne está ao pé dos sapatos e Alex nem quer acreditar… Renata comenta que viu Sérgio a colocar no quarto e não está no chão, está em cima da cómoda. No conf, Sérgio explica o que aconteceu à carne. Miranda atira "olha o ponto a que isto chegou". Diz que ninguém vai mexer na carne e Sérgio diz que alguém mexeu, pois a carne não vai sozinha para o congelador e levanta-se da mesa em direção à bancada da cozinha, onde comenta que André é anjinho. Miranda comenta com Margarida que eles não sabem brincar. Margarida diz que eles estão a ficar ofendidos por causa da carne. Diz ainda que a carne não é para estar no chão. Miranda pergunta "será que eles descongelaram mesmo a carne?". André regressa à mesa e conta a Miranda e Margarida que a carne estava no chão, ao lado das sapatilhas. Margarida diz que vai adotar esse método. Simultaneamente, no quarto do Líder, Sérgio conversa com Renata, e diz que André vai comentar estas coisas e diz que o concorrente é burro. De seguida, no exterior, Miranda comenta com as plantas da casa, que "estas pessoas não sabem brincar". Comenta que quando estava na cozinha, alguém foi meter a carne a congelar outra vez e diz que acha que foi o Sérgio. Gabi admite que pensava que tinha sido ela, mas a concorrente desmente. Kika não acha correto brincar com comida e Miranda concorda. No interior da casa, Sérgio diz que não foi ele a colocar a carne a congelar. Segundo o concorrente ninguém na casa é "anormal", portanto isto foi feito com maldade, para correr mal. André pergunta se ele está de consciência tranquila. O gnr diz que não, pois não está satisfeito com o que o líder fez. André mostra-se surpreendido e pergunta o que é que fez. Sérgio afirma que o líder não tem que falar de assuntos com pessoas que não estão responsáveis pela cozinha. André pergunta o que é que isso tem que ver. Sérgio diz que está a dar a sua opinião. Sérgio vira costas e diz que já está tudo resolvido. André levanta-se da mesa e solta asneiras, enquanto diz que tudo serve para atacá-lo. Sérgio ouve e diz que o concorrente enerva-se com pouco e imita-o. André diz que pegam por tudo. Sérgio diz que ele tocou num assunto que não tinha que tocar. André vai soltando asneiras e Sérgio repreende-o, dizendo que não é por se dizer asneiras ou por se fazer de coitadinho que se ganha as discussões. André queixa-se "tudo a cair em cima de mim", mas Sérgio diz que "não é tudo, sou eu". André diz que Sérgio está a ir para cima de si e não percebe o porquê. Explica que apenas comentou o assunto da carne, sem segundas intenções. Miranda tenta tirar André da cozinha mas sem sucesso e o líder volta a justificar-se, Sampaio acusa-o de ser repetitivo e diz que não consegue falar com ele. Acrescenta que o concorrente é um quadrado e vive lá dentro. Miranda diz que se Sampaio não quer falar com André e puxa-o para o jardim, onde comenta que André não tem que se estar sempre a justificar nem a ouvir certas coisas, e já enervada diz que parece que gosta de fazer figura de palhaço… “parece que gosta de fazer figura de urso”. No confessionário, André chora.