Após intensa discussão, Renata Andrade chora: «Não há respeito!»

No Big Brother, na casa de banho, a Renata pergunta porque se toda a gente foi para a cama ao mesmo tempo por ter tocado a sirene. André e Gil dizem que não e Renata atira que, então, vai fumar um cigarro. No quarto, os concorrentes percebem o que se passa e fingem que estão a dormir. Renata entra no quarto e diz que vai dormir para a esfera. Inês questiona que barulho foi este e Renata eleva o tom de voz, dizendo que não se tinha apercebido que estavam a dormir. Daniela pergunta para onde é que ela vai e Renata responde que vai para a esfera pois é onde passa a vida. Daniela responde para ela levar o pão e David ajuda à festa, dizendo para ela ir fazer uma “torradinha”. Renata pede desculpa e pergunta se implicou com o pão comido pela Daniela. A concorrente responde que ela implicou com o pão comido por toda a gente e Renata confirma, dizendo que se amanhã não houver pão vai lembrar-se que hoje todos comeram. David lembra que ainda há 3 sacos de pão e Renata diz que não interessa, atirando que eles foram comer porque acham que amanhã não haverá comida. Sérgio mete-se na conversa e chateia-se com a Renata. A concorrente diz que amanhã poderá haver mais uma sanção e eles não podem comer “à sôfrega”, atirando que a sanção até pode acontecer por causa das pessoas que andam aos sussurros… pessoas essas que hoje dizem “come o que tu quiseres, amanhã há mais”. Sérgio acaba por pedir desculpa por tê-la acordado, pois sabe que teve um dia difícil. Renata diz que tenha dia difícil ou fácil, se adormecer pede para não a acordarem, pois ele não sabe se ela tem problemas de coração ou de ansiedade. Sérgio diz que estavam todos na galhofa e confessa que achou que ela não estava a dormir. Renata diz que sim e diz que pretendia adormecer e não pensar, por isso adormeceu com o som dos concorrentes. Mas quando está ferrada foi acordada e depois vai à cozinha e está tudo a comer pão (flashback). A conversa continua entre Sérgio e Renata, mas Daniela mete-se e Renata diz ao Sérgio que quando ele quiser ter uma conversa com ela, pode tê-la sem espectadores. Daniela diz-lhe que foi Renata que veio e começou com estas coisas. Renata diz que tem o direito a fazer barulho que quiser, até porque também há gente que gosta de bater tachos. Sérgio diz que ela está no direito de gritar. Arthur diz que não concorda e atira que se Renata não gosta de alguma coisa, não deve fazer igual. Renata diz que enquanto estavam na tanga, ela estava a dormir descansada e todos foram fazer barulho. Atira que não vai dormir, e se eles não vão, então ela também não vai. No quarto do líder, João diz que Renata estava a falar contra ela própria, pois é a pessoa que come mais de fome desenfreada. Nisto, Sampaio regressa ao quarto e diz entender o que a concorrente entende, mas não deve fazer o mesmo que os outros lhe fazem. Renata diz que já lhe disse o mesmo e Sampaio respondeu outra coisa. Sampaio pede para falar e questiona se Renata só sabe falar e não sabe ouvir. Renata diz que sabe e Sampaio acaba por dizer que, de forma sensível, está a pedir-lhe que se os outros lhe fizeram alguma coisa ela não deve fazer o mesmo. A concorrente acrescenta que também ela estava a descansar e foi acordada por uma voz “extremamente alterada”. Diz que amanhã ela deve continuar com a discussão para não perturbar o resto dos elementos que não têm nada que ver com isto. Renata acaba por abandonar e atira que tem “uma p*ta de lata”. No quarto, Bárbara pergunta quem tem que pedir desculpa. Gabriel diz que são eles. Bárbara ri-se e questiona “bora comer pão, malta?”. Renata vai até ao alpendre e chora. Gil chega ao jardim e dá um abraço à concorrente. Renata diz que não se queria passar por algo tão estúpido, mas a verdade é que não há respeito na casa. Renata diz que a partir de uma hora não pode ser chateada. Gil diz que também não gostaria de ser acordado assim. Renata atira que não há mesmo respeito por ninguém. A certa altura ouve-se o som de recolher obrigatório e os concorrentes dirigem-se ao interior da casa. Ainda antes de ir para a cama, Renata tira uma fatia de pão e vai a comer para o quarto. Depois do pão comido, a concorrente deita-se e Sérgio dá-lhe um abraço.