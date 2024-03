As imagens polémicas da Prova Boomerang que levaram o Big Brother a mudar o leque de nomeados. Assista aqui

No Extra do Big Brother, o anfitrião faz um importante comunicado à casa e mostra as imagens da prova boomerang. Nas imagens é possível ver que o concorrente João vestiu o colete após terminar o fim do tempo e após se dar pelo lapso, após o direto, foi tomada a decisão de mudar as nomeações. «O João vestiu o colete bem depois de terminar o tempo, em bom rigor não houve empate. O justo vencedor é o André. Nunca é tarde para encerrar uma injustiça», declarou o Big Brother